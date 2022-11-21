帥哥的朋友也是帥哥！李宰旭透露經常和路雲、安孝燮見面，是讓他每天感到感謝的朋友！

李宰旭近日爲雜誌《1st look》拍攝一組畫報，他穿著西裝、黑色大衣搭配針織帽等多種造型，散發出強烈的氣場。

出道4年的李宰旭說道：「《還魂》中的張煜和我非常相似。」劇中出現張煜一個人喝酒的場面，我自己偶爾也需要喝酒、需要整理的時候，我也每天都在成長，有時間也會回顧自己是什麼樣的人，看到這些覺得張煜和我相似的地方很多。

最後，當被問到是否有人像《還魂》中無德對張煜一樣，對本人也產生很大的影響時，李宰旭回答說：「在電視劇《意外發現的一天》中遇到的路雲對我來說就是這樣的存在。」他接著說：「我們的苦惱很相似，所以談話的過程中會留下很多東西。即使經常見面，也是會讓人對每一天感到感謝的朋友。還有一起見面的朋友中也有安孝燮，我們三個人一起喝酒，聊很多這樣的話題。」



今年10月底，《W Korea》舉行「Love You W 2022年」活動時，也可以看到路雲左邊坐著安孝燮、右邊坐著李宰旭，這個養眼的畫面當時也在網路上引發討論 XD

另外，《還魂》第二季《還魂：光與影》由李宰旭、高允貞、黃旼炫、申承浩等人主演，講述從死亡邊緣活著回來的「張煜」，還有3年後重新展開的術士們的故事。將在12月10日播出，共有10集。

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