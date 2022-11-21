帅哥的朋友也是帅哥！李宰旭透露经常和路云、安孝燮见面，是让他每天感到感谢的朋友！

李宰旭近日爲杂志《1st look》拍摄一组画报，他穿著西装、黑色大衣搭配针织帽等多种造型，散发出强烈的气场。

出道4年的李宰旭说道：「《还魂》中的张煜和我非常相似。」剧中出现张煜一个人喝酒的场面，我自己偶尔也需要喝酒、需要整理的时候，我也每天都在成长，有时间也会回顾自己是什么样的人，看到这些觉得张煜和我相似的地方很多。

最后，当被问到是否有人像《还魂》中无德对张煜一样，对本人也产生很大的影响时，李宰旭回答说：「在电视剧《意外发现的一天》中遇到的路云对我来说就是这样的存在。」他接著说：「我们的苦恼很相似，所以谈话的过程中会留下很多东西。即使经常见面，也是会让人对每一天感到感谢的朋友。还有一起见面的朋友中也有安孝燮，我们三个人一起喝酒，聊很多这样的话题。」



今年10月底，《W Korea》举行「Love You W 2022年」活动时，也可以看到路云左边坐著安孝燮、右边坐著李宰旭，这个养眼的画面当时也在网路上引发讨论 XD

另外，《还魂》第二季《还魂：光与影》由李宰旭、高允贞、黄旼炫、申承浩等人主演，讲述从死亡边缘活著回来的「张煜」，还有3年后重新展开的术士们的故事。将在12月10日播出，共有10集。

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