意外的97 line！呂珍九透露自己和BTS柾國「意外的認識過程」，同年超合拍！

演員＋愛豆組合！

呂珍九以精湛演技為人所熟知，當初以童星出道的他，小小年紀就因驚人演技脫穎而出，而後更因演出《擁抱太陽的月亮》而爆紅，甚至有「忠武路怪物新人」的稱號。



在2019年和IU共演《德魯納酒店》，呂珍九在劇中飾演嚴謹的酒店經理「具燦星」，和IU大談虐戀，因扣人心弦的演技與新穎劇情，抓住不少觀眾的心，當時創下超高收視率！



呂珍九最近公開談及和BTS柾國間的友情。外界對兩人為何會成為好友一向感到好奇，感情好的兩人也常互相為對方應援，呂珍九表示，兩人當初是在共同好友家中初次見面，因為三人都是1997年出生，同年緣分讓他們一拍即合！呂珍九也常在社群分享柾國送上的咖啡車，讓人見識真實兄弟情！



呂珍九表示，在公開場合雖不常提起和柾國的友情、但是私下兩人的感情超好呀！最近在實境綜藝《帶輪子的家》中，呂珍九展現私下可愛的一面！對嘉賓各種貼心的舉動，更加俘獲觀眾的心，顯然是個人見人愛的可愛boy！



members reaction when yoo jin goo surprised jungkook with a coffee truck pic.twitter.com/FDSTYrJT9g — mimi⁷ | my life: Bangtan (rest) (@jmserendipity13) August 7, 2022

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