《超人回來了》朴柱昊妻子安娜抗癌1年多，目前大有好轉：不想孩子們從別人那裡聽說，已經全部告知

《超人回來了》中人氣王「建娜小可愛」的媽媽安娜患癌一事公開後另廣大觀眾和網民十分揪心。

20日，安娜通過個人IG公開了自己接受抗癌治療的事情，表示：「因為有在醫院照顧我的人，所以一切都是可能的。雖然我不是特別會表達，但是託大家的福，我帶著自信做了這件事。向在溝通不足的情況下繼續愛我們家人的你們表示道歉，之前的我曾認為（因為癌症治療）無法維持幸福的樣子，但是我錯了。 我過得非常幸福。感謝大家一直陪伴在我們身邊。 」負責樸柱昊一家娛樂圈工作的經紀公司內部人員透露：「安娜已經接受了1年的治



知情人士還稱：「朴柱昊和安娜最擔心的就是孩子們知道媽媽生病，尤其是老大娜恩已經懂抗癌治療是什麼了，之前一直沒有詳細告訴他們，孩子們也只是知道媽媽生病了，具體情況不知。 這次安娜在SNS上公開之後，也向娜恩詳細解釋了媽媽的狀況，他們不希望孩子先從別人那裡知道這個消息。 可能之後安娜不會再出現在《超人回來了》中，節目依舊以朴柱昊和孩子們為主，安娜自己的故事將通過她的IG和YouTube公開。 」



對於安娜與癌症作鬥爭的消息，網民們紛紛通過SNS留言鼓勵和支持安娜。

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