《超人回来了》朴柱昊妻子安娜抗癌1年多，目前大有好转：不想孩子们从别人那里听说，已经全部告知

《超人回来了》中人气王「建娜小可爱」的妈妈安娜患癌一事公开后另广大观众和网民十分揪心。

20日，安娜通过个人IG公开了自己接受抗癌治疗的事情，表示：「因为有在医院照顾我的人，所以一切都是可能的。虽然我不是特别会表达，但是托大家的福，我带著自信做了这件事。向在沟通不足的情况下继续爱我们家人的你们表示道歉，之前的我曾认为（因为癌症治疗）无法维持幸福的样子，但是我错了。 我过得非常幸福。感谢大家一直陪伴在我们身边。 」负责朴柱昊一家娱乐圈工作的经纪公司内部人员透露：「安娜已经接受了1年的治疗，最近刚做完手术，还在继续治疗中，她的身体状况已经好了很多，医生也说恢复得很快。 安娜自己觉得是时候公开这一事情了，所以亲自在IG上说了。 」



知情人士还称：「朴柱昊和安娜最担心的就是孩子们知道妈妈生病，尤其是老大娜恩已经懂抗癌治疗是什么了，之前一直没有详细告诉他们，孩子们也只是知道妈妈生病了，具体情况不知。 这次安娜在SNS上公开之后，也向娜恩详细解释了妈妈的状况，他们不希望孩子先从别人那里知道这个消息。 可能之后安娜不会再出现在《超人回来了》中，节目依旧以朴柱昊和孩子们为主，安娜自己的故事将通过她的IG和YouTube公开。 」



对於安娜与癌症作斗争的消息，网民们纷纷通过SNS留言鼓励和支持安娜。

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