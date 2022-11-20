Antenna替劉在錫開YouTube第一集找池錫辰吵死人XD 劉在錫突向大嫂道歉：「很抱歉把妳介紹給哥」

「DdeunDdeun」是經紀公司Antenna所屬的YouTube頻道，專門讓Antenna藝人們自由發揮，而第一個系列節目就是替劉在錫量身打造的《藉口罷了》，讓劉在錫和朋友們自由來場脫口秀聊個暢快，首集嘉賓就是老朋友池錫辰！

眾所皆知劉在錫只要和池錫辰打開話匣子就能聊個沒完，從天南聊到地北。此YouTube節目不同的是，劉在錫與嘉賓聊天能聲音重疊也沒關係（幫字幕人員QQ），完全是無線台看不到的「超吵情形」。



兩個人真的聊了很多，影片長達半小時之久！從搞怪戴上麥克風開始，接著錫辰妻子「追擊者♡」打來，然後聊不動產，聊如果金鍾國在現場就很惡狠狠打斷兩人、聊李光洙很聽池錫辰建議……什麼都聊什麼都不奇怪XD。

以下這段一定要分享給大家……池錫辰妻子打來疑似要催他回家，劉在錫接過電話突然道歉：「大嫂我很抱歉把妳介紹給哥。」大嫂竟回答：「你知道就好。」劉在錫還繼續說：「當時妳說『哥，我不想見他』，我就應該要聽的，對不起大嫂。」大嫂笑著回應：「最艱難的時刻已經過去了。」笑翻劉在錫。



此段不禁讓人想11年前《Running Man》某經典場面，池錫辰玩遊戲突然故作嚴肅的問：「十年前你介紹我妻子給我，為什麼要那麼做？」劉在錫為了安撫他就喊對不起，不過下一句讓人爆笑出來：「大嫂當時也打給我，說不想再見面……」池錫辰瞬間被K.O.。



看完首集《藉口罷了》，網友都佩服Key字幕的工作人員啊！留言：「不是，能把這些字幕都放上去，真了不起……」「字幕的量真是地獄……」很多網友也喜歡這對老朋友的化學反應或是池錫辰的脫口秀，留言：「錫辰即興表演很弱，但講話太搞笑了，幸好節目還有給我們耳朵休息時間……這樣聊天很療癒ㅠㅠ」「劉大神和自在的人聊天看起來很舒服，看著看著我都變幸福了。」「聲音一秒都沒有空白太神奇了ㅋㅋㅋㅋㅋ」

▼完整第一集《藉口罷了》（0:53亂別麥克風；10:22追擊者打來；16:41講到金鍾國在現場就會破壞談話了；21:20池錫辰說李光洙都會傻傻聽他建議）



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