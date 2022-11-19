《文明特急》呂珍九和羅人友演情景劇，化身爭吵小情侶、盡顯ENTJ&INFJ性格本色

呂珍九、羅人友和趙怡賢近日為宣傳新片《同感》做客《文明特急》，聊到不同MBTI類型面對感情問題時的反應，調皮的呂珍九讓羅人友瞬間火大！

趙怡賢是膽小謹慎的ISFP，呂珍九是外向、理性、愛做計劃的ENTJ，羅人友則是內向又感性的INFJ。 主持人Jaejae請他們觀眾的情感問題提供咨詢，第一個求助內容就十分尷尬：和男友初吻時居然打了個嗝，當天不巧吃了餃子、想必氣味不佳，之後男友回信息的態度就變冷淡了，該怎麼辦？

呂珍九認為初吻應該是他計劃內的一部份，可能需要時間重新計劃; 羅人友認為女生一定覺得非常丟臉和擔心，需要對方積極坦誠地對話。 Jaejae於是請他們演情景劇，羅人友代入女生角色小心翼翼地問：「是不是有不開心的事呀？」



呂珍九卻屢屢裝傻，還故意反問：「什麼事？ 啊，你說餃子啊？」 把羅人友氣得不輕：「我可是煩惱了好幾天！你完全不理解我的心情！」趙怡賢也皺著眉大喊：「討厭！好過分啊！」



呂珍九解釋說可以一起吃餃子、再嘗試一次kiss嘛，但還是不依不饒地補刀：「今天ok嗎？能忍住不打嗝嗎？」 羅人友已經徹底受不了，連說7遍不行：「一句就夠了！適可而止！」



韓網友紛紛被呂珍九和羅人友的反應逗笑：「真是ENTJ和INFJ的代表級人物」、「拜託適可而止啦！INFJ羞恥心上升kk」、「INFJ聽到『啊，餃子？』 已經大哭跑走kk」、「珍九好可愛，作為INFJ的我應該會氣一氣就消除羞恥感了kkk」、「ENTJ就是很喜歡鬧人，這是他們表達愛的方式kkk」、「好像我和男友耶，我很想一直鬧他，但他好像要哭了kkk」



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