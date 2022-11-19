《文明特急》吕珍九和罗人友演情景剧，化身争吵小情侣、尽显ENTJ&INFJ性格本色

吕珍九、罗人友和赵怡贤近日为宣传新片《同感》做客《文明特急》，聊到不同MBTI类型面对感情问题时的反应，调皮的吕珍九让罗人友瞬间火大！

赵怡贤是胆小谨慎的ISFP，吕珍九是外向、理性、爱做计划的ENTJ，罗人友则是内向又感性的INFJ。 主持人Jaejae请他们观众的情感问题提供咨询，第一个求助内容就十分尴尬：和男友初吻时居然打了个嗝，当天不巧吃了饺子、想必气味不佳，之后男友回信息的态度就变冷淡了，该怎么办？

吕珍九认为初吻应该是他计划内的一部份，可能需要时间重新计划; 罗人友认为女生一定觉得非常丢脸和担心，需要对方积极坦诚地对话。 Jaejae於是请他们演情景剧，罗人友代入女生角色小心翼翼地问：「是不是有不开心的事呀？」



吕珍九却屡屡装傻，还故意反问：「什么事？ 啊，你说饺子啊？」 把罗人友气得不轻：「我可是烦恼了好几天！你完全不理解我的心情！」赵怡贤也皱著眉大喊：「讨厌！好过分啊！」



吕珍九解释说可以一起吃饺子、再尝试一次kiss嘛，但还是不依不饶地补刀：「今天ok吗？能忍住不打嗝吗？」 罗人友已经彻底受不了，连说7遍不行：「一句就够了！适可而止！」



韩网友纷纷被吕珍九和罗人友的反应逗笑：「真是ENTJ和INFJ的代表级人物」、「拜托适可而止啦！INFJ羞耻心上升kk」、「INFJ听到『啊，饺子？』 已经大哭跑走kk」、「珍九好可爱，作为INFJ的我应该会气一气就消除羞耻感了kkk」、「ENTJ就是很喜欢闹人，这是他们表达爱的方式kkk」、「好像我和男友耶，我很想一直闹他，但他好像要哭了kkk」



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