INFINITE聖圭喜迎SOLO出道10週年：「我長得不是很帥但很有魅力！」為粉絲送上治癒抱抱有求必應

韓國實力派INFINITE主唱金聖圭在11月19日與20日兩天，於台北TICC舉辦「KIMSUNGKYU 10th ANNIVERSARY FANMEETING IN TAIPEI」，金聖圭為了呈現最棒的內容，已於17日搭機來台，非常重視粉絲的他，特別不安排任何媒體訪問與行程，更在兩日的節目中也做了不同的特別安排，讓連續參加兩天的粉絲也能感到新鮮，可說是相當用心。

聖圭一登場就感謝大家的不離不棄，等待疫情過去仍然熱情來到現場參與，今天11月19日也正好是他Solo出道滿10年的日子，在舞台上他也獻唱了同一首歌曲「60秒」，當時染著一頭紅髮的他還被粉絲暱稱為「草莓圭」，不過經過十年，他也從男孩變為當完兵的成熟男子，希望帶來更多歌曲並且盡情與粉絲們同樂。



呼應他的歌曲「60秒」，現場提出了四道遊戲任務必須在60秒內完成，但難度真的非常高，讓聖圭玩30秒就揮手示意想放棄了，還說這是他出道13年以來第一次感到如此屈辱的遊戲（需要背對大家扭屁股），不過為了粉絲們他還是努力玩到最後，雖然粉絲們起鬨要他穿上老虎睡衣，不過後來聖圭選擇戴上了動物頭箍擺出可愛表情，完成了懲罰橋段。

聖圭也跟大家分享許多他的二選一，其實他很喜歡自己的正面，但他的專輯封面似乎都是以側面為主，他自嘲自己「長得不帥但是有魅力」，謙虛表示外型沒有什麼出色之處，不過<他擁有一雙纖纖玉手，手指頭的確相當修長就像女生的手一樣美。關於髮型部分，他則說因為當兵時被迫露出額頭，所以讓他一退伍就決定要留長頭髮。



聖圭更從滿滿的便利貼牆上抽出粉絲來完成她們的心願，對於每位幸運粉絲聖圭都先送上90度鞠躬並且到舞台邊邊迎接她們，無論是合唱或是要求擁抱、合影、簽名等等，聖圭都非常暖心達成，讓粉絲們興奮得邊尖叫邊下台。甚至抽到一位第0排的粉絲，遠從日本而來，在語言不通的情況下，聖圭還用上了所有自己會的日文問候語，也貼心為粉絲在「聖圭特別市」的護照上簽名。



聖圭今日準備了13首歌曲包括「HUSH」、「KONTROL」與近期新歌「SAVIOR」等，可說是誠意滿滿，始終覺得時隔五年才來到台灣，粉絲們仍然不離不棄，他非常感謝大家，也直說自己真的個性很害羞，不是當藝人的料，總是覺得自己放不開，對大家很抱歉，粉絲們直說他已經很棒了，讓大家非常開心能夠看到他的演出，也約好以後要更常來台演出。

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