朴軫泳跳〈Hype boy〉引發熱烈討論，還與張員瑛帶來合作舞台！網友：「跳得太好了，好煩啊」

在18日播出的《音樂銀行》中，朴軫泳首次公開新曲〈Groove Back〉的舞台，這也是他時隔2年3個月回歸音樂節目。

當天，朴軫泳穿著全白服裝、戴著墨鏡和毛帽，與舞台背景的南極非常相配的造型，吸引大家的視線。



隨著美國80年代都市舞曲的節奏，朴軫泳展現特有的如流水般流暢的舞姿。特別是《音樂銀行》的MC張員瑛也作為驚喜嘉賓登上舞台，兩人充分利用長臂和四肢，以清爽的舞姿帶來群舞。最後...朴軫泳還秀了手套上的字，上面寫著「音源D-3」，這Ending妖精的表情令人印象深刻啊 XD



在採訪時間，朴軫泳還大秀 NewJeans 〈Hype boy〉的舞蹈，輕盈又流暢的舞姿，也在網路上引發熱烈討論。網友：「什麼啊 再多跳一點」、「不是 跳得太好了 哈哈」、「瘋了 乾淨利落」、「在練習室好好跳的話，感覺會跳得很好」、「也想看〈Attention〉」、「朴軫泳跳得太好了 好煩啊」、「看他動作都很有節奏感，請拍完整版」、「但是舞蹈本身就是朴軫泳」等等。

另外，朴軫泳將在12月22日至25日在首爾奧林匹克公園奧林匹克大廳舉行爲期四天的個人演唱會《朴軫泳演唱會"GROOVE BACK"》，爲粉絲們送上特別的年末回憶。

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