《海岸村恰恰恰》五金行老板金哲「尹硕贤」变身暴力绑架犯！《灾后调查日志》太超过惹怒金来沅！

上周刚接档《千元律师》而仅播出第一集的《灾后调查日志》大家开箱了没？隶属於消防局的孙浩俊与孔升妍在第一集就与刚被调来的警察金来沅合作逮住犯人，而这位难缠的绑架杀人惯犯竟是《海岸村恰恰恰》中的熟面孔「金哲」！

演员尹硕贤拥有丰富的话剧与音乐剧经历，出演过的电视剧作品不算多，近期虽然有在《黑话律师》与《气象厅的人们》中露脸，但令人印象最深刻的角色，应该就是人气电视剧《海岸村恰恰恰》中的五金行老板，宝拉爸爸金哲了！当时他烫著卷发，剧中演出一位不体贴孕期老婆的粗线条男子。这次在《灾后调查日志》第一集就登场，演出与金来沅及孙浩俊对峙的绑架犯。



尹硕贤饰演一位冷血杀人惯犯，将夜归落单女性绑架当做人质，双方扭打后甚至造成人质的伤口大量失血，被害者赶紧自已反锁在房内等待救援，尹硕贤则是若无其事的煮著鸡汤，清理血迹，即使有邻居敲门也非常平静的对应，完全不露马脚。金来沅一抵达犯罪现场，竟也被狡猾的他架著脖子挟持！出了名咬住就不放的「珍岛犬」金来沅在关键时刻使出绝招，最终将他制伏。



即使上了救护车，嫌犯仍无悔意，还认为自己的犯罪相当完美，让金来沅以及身边的救护者孔升妍都怒火中烧！尹硕贤的精采演出也让《灾后调查日志》第一集就获得高收视率，以及许多观众们的好评。



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