新劇要上檔也要寵台粉! Apink鄭恩地選在2023年1月14日海外首站在台北!

韓國人氣女團Apink主唱鄭恩地，昨日宣佈將在韓國舉行演唱會，台灣的Panda們不用羨慕韓國粉絲，經紀公司接著也宣佈鄭恩地將於2023年1月14日來到台北舉行台北站的“2023 JEONG EUNJI CONCERT [Travelog] IN TAIPEI”，這將會是韓國以外的海外首場演出，也顯露出對台灣Panda的厚愛，喜愛恩地的歌迷千萬不要錯過。

鄭恩地剛在11月11日推出了個人新專輯《log》，作為她的首張翻唱專輯，用她的獨特唱功，加上重新編曲，演繹了由1990年代到2010年代的名曲。好像前輩趙容弼的《Dream》、YB的《Blue Whale》、金光石的《About Thirty》等，當中的主打歌則選自Buzz的《Journey For Myself》，透過吉他演奏，還有她的獨特爆發力十足唱功，營造出特別的歡樂氣氛。本次演唱會主題「Travelog」也回應了主打歌名中的「Journey」，將與粉絲一起展開一場音樂旅程。



另一方面，恩地主演的韓劇《酒鬼都市女人們》第二季也將於12月9日開播。新一季除了讓劇迷繼續期待恩地、李先彬和韓善伙喝酒後的真情互動，恩地飾演的姜芝久跟尹施允飾演的「摺紙先生」在第一季埋下的感情伏筆，這對CP會如何發展是否開花結果，發展令觀眾好奇不已。不論您是韓劇迷，還是Apink的粉絲，也歡迎一起參與音樂之旅。希望知道更多“2023 JEONG EUNJI CONCERT [Travelog] IN TAIPEI”的相關資訊，請繼續留意D-SHOW的FB和IG更新。





“2023 JEONG EUNJI CONCERT [Travelog] IN TAIPEI”

演出日期：2023年1月14日（六）18:00

演出地點：台大綜合體育館一樓

演出場地地址：台北市羅斯福路四段一號一樓

售票系統：ibon

主辦單位：D-SHOW

協辦單位：KULTURE

經紀公司：IST ENTERTAINMENT

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞