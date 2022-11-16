期待新作品！金泰梨有望出演漫改劇《正年》，是網友提名人選第一位、連原作都贊同！

今日（16日），根據韓媒 스포츠조선 報導：「金泰梨將出演漫改劇《正年》（정년이，暫譯）。」

隨後，金泰梨的所屬社 management mmm 回應：「《正年》是正在討論中的作品之一。」



《正年》以1950年代的韓國女性國樂團為題材，講述了夢想成為國樂演員的少女正年與國樂團成員們的故事。這是2019年4月通過 NAVER 開始連載人氣網路漫畫，2020年 Studio N 也表示正在企劃製作成電視劇。

김태리, 드라마 <정년이> 출연 검토 중. 1950년대, 배운 것은 없지만 소리 하나만큼은 타고난 목포 소녀 윤정년이 부자가 되고 싶어 여성국극단에 들어가면서 펼쳐지는 이야기. 동명 웹툰 원작.https://t.co/RMXFeIEZK0 pic.twitter.com/eUCJnocrHk — 테일러콘텐츠 TailorContent (@tailorcontents) November 16, 2022

金泰梨有望飾演女主角「尹正年」一角，她是爲了成爲富翁而學習國劇的梅蘭國劇團的研究生。此前，就有網友提名個角色人選，不少人都提名金泰梨飾演女主角，連網漫原作者都曾說：「我看到有人說金泰梨適合演正年，其實一開始構思正年的形象時就參考了電影《下女的誘惑》裡金泰梨的形象，看來讀者也感受到了這一點呢。 」

아니 어떻게 이런 정년이가 김태리 pic.twitter.com/ExgSIM6Nqt — 삼래 (@3AMRAE) November 16, 2022

而金泰梨目前正在拍攝《Signal》、《屍戰朝鮮》、《智異山》金銀姬編劇執筆的新作《惡鬼》，該劇講述主角可以看到鬼神，一起尋找害人的惡鬼而展開的故事。她將與吳正世、洪慶展開合作。



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