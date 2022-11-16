BLACKPINK見粉絲刺青全員驚到瞪大眼睛：Jennie捂嘴巴、Jisoo反應超搞笑XD

BLACKPINK成員Jennie和Jisoo在看大女粉絲的刺青後引發了「瞳孔地震」（笑）！

時隔4年BLACKPINK重新開唱，以首爾為起點舉辦全球巡演「BORN PINK」，最近就唱到了美國。 本次巡演還特意設置了「Send Off」環節，一小部份幸運的粉絲可以在這段時間里近距離和本命們交流、互動。 也因為這個環節另粉絲們見到了幾位成員與舞台上截然不同的生動、活潑模樣。



日前BLACKPINK在結束一場演唱會之後照例進行「Send Off」，成員們和粉絲親切地打招呼，此時一名粉絲向她們展示了自己的刺青，是Jennie的韓文本名，成員們看到之後的反應正巧被記錄下來，在網路上掀起了熱議。

只見Jennie看到粉絲的刺青後睜大眼睛捂住嘴巴，直呼「oh my god」，接著又盯著刺青看了看，最後還送上了飛吻。 Lisa和Rose站在後面也掩飾不住驚訝的表情。 而最搞笑的是Jisoo，她先是驚到捂住了嘴巴，然後又伸出一根手指放在嘴裏舔了舔，做出想要擦掉刺青的樣子，還詢問粉絲「這是真的嗎？」





短短20秒的影片在網路上飛速傳播，引來不少粉絲和網友的圍觀，眾人看了之後表示：「女粉絲對Jennie是真愛」、「Jisoo太搞笑了」、「太羡慕那位粉絲了」等。

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