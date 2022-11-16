期待新作品！金泰梨有望出演漫改剧《正年》，是网友提名人选第一位、连原作都赞同！

期待新作品！金泰梨有望出演漫改剧《正年》，是网友提名人选第一位、连原作都赞同！

韩剧   2022年11月16日   星期三14:14   Yuan  

（封面图源：Management mmm、电影《下女的诱惑》剧照）

今日（16日），根据韩媒 스포츠조선 报导：「金泰梨将出演漫改剧《正年》（정년이，暂译）。」

随后，金泰梨的所属社 management mmm 回应：「《正年》是正在讨论中的作品之一。」
（图源：TVDaily）

《正年》以1950年代的韩国女性国乐团为题材，讲述了梦想成为国乐演员的少女正年与国乐团成员们的故事。这是2019年4月通过 NAVER 开始连载人气网路漫画，2020年 Studio N 也表示正在企划制作成电视剧。

金泰梨有望饰演女主角「尹正年」一角，她是爲了成爲富翁而学习国剧的梅兰国剧团的研究生。此前，就有网友提名个角色人选，不少人都提名金泰梨饰演女主角，连网漫原作者都曾说：「我看到有人说金泰梨适合演正年，其实一开始构思正年的形象时就参考了电影《下女的诱惑》里金泰梨的形象，看来读者也感受到了这一点呢。 」

而金泰梨目前正在拍摄《Signal》、《尸战朝鲜》、《智异山》金银姬编剧执笔的新作《恶鬼》，该剧讲述主角可以看到鬼神，一起寻找害人的恶鬼而展开的故事。她将与吴正世、洪庆展开合作。
（图源：Management mmm、Prain TPC）

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