期待新作品！金泰梨有望出演漫改剧《正年》，是网友提名人选第一位、连原作都赞同！

今日（16日），根据韩媒 스포츠조선 报导：「金泰梨将出演漫改剧《正年》（정년이，暂译）。」

随后，金泰梨的所属社 management mmm 回应：「《正年》是正在讨论中的作品之一。」



《正年》以1950年代的韩国女性国乐团为题材，讲述了梦想成为国乐演员的少女正年与国乐团成员们的故事。这是2019年4月通过 NAVER 开始连载人气网路漫画，2020年 Studio N 也表示正在企划制作成电视剧。

김태리, 드라마 <정년이> 출연 검토 중. 1950년대, 배운 것은 없지만 소리 하나만큼은 타고난 목포 소녀 윤정년이 부자가 되고 싶어 여성국극단에 들어가면서 펼쳐지는 이야기. 동명 웹툰 원작.https://t.co/RMXFeIEZK0 pic.twitter.com/eUCJnocrHk — 테일러콘텐츠 TailorContent (@tailorcontents) November 16, 2022

金泰梨有望饰演女主角「尹正年」一角，她是爲了成爲富翁而学习国剧的梅兰国剧团的研究生。此前，就有网友提名个角色人选，不少人都提名金泰梨饰演女主角，连网漫原作者都曾说：「我看到有人说金泰梨适合演正年，其实一开始构思正年的形象时就参考了电影《下女的诱惑》里金泰梨的形象，看来读者也感受到了这一点呢。 」

아니 어떻게 이런 정년이가 김태리 pic.twitter.com/ExgSIM6Nqt — 삼래 (@3AMRAE) November 16, 2022

而金泰梨目前正在拍摄《Signal》、《尸战朝鲜》、《智异山》金银姬编剧执笔的新作《恶鬼》，该剧讲述主角可以看到鬼神，一起寻找害人的恶鬼而展开的故事。她将与吴正世、洪庆展开合作。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻