[分集劇情]《王后傘下》金惠秀連別人的孩子也一起疼愛〜世子之戰兵分兩路看出各王子風格戰力！（EP9）

[有雷]《王后傘下》世子爭奪戰仍在宮外如火如荼進行中，除了成枏大君與寶芡君這組不分軒輊，連啟晟大君與義聖君也對特定對象展開調查。體弱的心昭君棄賽回宮卻無法得到母親諒解。大妃金海淑開始裝病出招，金惠秀在大妃旗下勢力中是否可能改變情勢？

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《王后傘下》中殿（金惠秀飾）雖已將有人打算置成枏大君（文相敏飾）於死地的真相告知殿下（崔元英飾），但同時希望殿下不可輕舉妄動，畢竟幕後黑手就是他的母親大妃（金海淑飾），作為兒子難以違抗母命。而中殿曾送去毒草威脅大妃，今日大妃竟說自己服下毒草而臥病，使殿下憂心不已。中殿看不出大妃最終會選擇哪一位王子，於是對於兩造勢力都加以煽動。



中殿先是找來了個性較直率的後宮太昭容，寶芡君表現優異而太昭容暗中也想推他一把，中殿告訴她大妃臥病在床，希望太昭容親自去問安表達關心。同時中殿也去找了領相（金義盛飾），告知雖然知道領相派了盜賊在半路想拖延成枏大君的進度，但不至於要他的命。不過有人想殺了成枏大君並嫁禍給領相，此人就是大妃娘娘。於是乎領相也帶著女兒黃貴人（玉子妍飾）前往探視大妃，與太昭容撞個正著，兩造也開始分別爭取大妃的支持。



成枏大君與寶芡君都跟在目標朴京優身邊，看他如何壟斷當地白蛤的銷售卻仍受到當地人的敬愛？成枏大君懂得觀察周圍條件而推敲出朴京優的思路，約略勝過了寶芡君。愛變裝的啟晟大君（柳善皓飾）心思細膩，對於要調查的目標武僧，他偷偷溜到對方家中，發現了藏有兵書與宮內地圖，甚至發現了他的小型軍火庫，認定他是在策動謀反之人！義聖君則是為了帶他回宮不惜製造謀殺案件，讓官府抓到他再與他談條件。



高貴人的兒子心昭君，因體力不堪負荷而放棄比賽，拖著病體回到宮外城門卻被士兵擋下。他要求見母親並證明自己是王子，母親匆匆忙忙塞了一串可以變賣的掛飾給他，要他重新回到比賽。倒地不起的心昭君被中殿與申尚宮救起，母親卻認為中殿心懷不軌，甚至直接說自己很後悔生下這個兒子。心昭君隔日一早竟上吊尋短，被中殿及時救下。中殿甚至對他曉以大義，要心昭君堅持自己想做的事，不要退縮，也告訴他母親對他期望之高是因為他兒時相當聰明，有了中殿的幫忙，母子的關係終於得以化解。



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