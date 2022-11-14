BLACKPINK《BORN PINK》大馬演唱會門票最貴1888馬幣、超本土價2倍，韓國人看了都傻眼！

BLACKPINK全球巡演《BORN PINK》正在盛大舉辦中，近日馬來西亞場次公開最高票價達到1888馬幣，不僅高過當地最低月薪，還超過韓國本土價格的2倍。

《BORN PINK WORLD TOUR KUALA LUMPUR》將於2023年3月4日在吉隆坡武吉加里爾國家體育場（Bukit Jalil National Stadium）舉辦，近日大馬主辦方Live Nation Malaysia通過SNS公開座位票價圖，可見票價分為7檔，從388馬幣到1888馬幣不等。



其中最靠近舞台的VIP區為1888馬幣，相當於新台幣12778元、港幣3205元。 而今年10月舉辦的首爾場最高票價為264000韓元，相當於新台幣6174元和港幣1567元（*以上皆以今日匯率為準）。 也就是說，大馬演唱會的價格相當於韓國本土的2倍之多。



而根據馬來西亞統計局的薪資調查報告，2021年馬國雇員平均月薪為3037馬幣，不及韓國最低月薪（1822480韓元）的一半; 今年5月起實施的最低薪資1500馬幣，甚至低於前排兩個區的票價。

韓國網友對此感到驚訝：「根本是強盜啊」、「定票價時也該考慮物價水平吧」、「相當於在韓國180萬買一張門票？」 、「誰會用一個月薪水換3小時演唱會啊」。 也有人表示理解：「要把所有人員和裝備都運到外國，成本也不能忽視」、「那個場地好像就是很貴，其他歌手的票價也不低」、「演唱會本來就是賣給有錢人的啊」、「下次見面不知何時了，想看的人還是會去看」。

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