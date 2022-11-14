[分集剧情]《王后伞下》金惠秀连别人的孩子也一起疼爱〜世子之战兵分两路看出各王子风格战力！（EP9）

[有雷]《王后伞下》世子争夺战仍在宫外如火如荼进行中，除了成枏大君与宝芡君这组不分轩轾，连启晟大君与义圣君也对特定对象展开调查。体弱的心昭君弃赛回宫却无法得到母亲谅解。大妃金海淑开始装病出招，金惠秀在大妃旗下势力中是否可能改变情势？

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《王后伞下》中殿（金惠秀饰）虽已将有人打算置成枏大君（文相敏饰）於死地的真相告知殿下（崔元英饰），但同时希望殿下不可轻举妄动，毕竟幕后黑手就是他的母亲大妃（金海淑饰），作为儿子难以违抗母命。而中殿曾送去毒草威胁大妃，今日大妃竟说自己服下毒草而卧病，使殿下忧心不已。中殿看不出大妃最终会选择哪一位王子，於是对於两造势力都加以煽动。



中殿先是找来了个性较直率的后宫太昭容，宝芡君表现优异而太昭容暗中也想推他一把，中殿告诉她大妃卧病在床，希望太昭容亲自去问安表达关心。同时中殿也去找了领相（金义盛饰），告知虽然知道领相派了盗贼在半路想拖延成枏大君的进度，但不至於要他的命。不过有人想杀了成枏大君并嫁祸给领相，此人就是大妃娘娘。於是乎领相也带著女儿黄贵人（玉子妍饰）前往探视大妃，与太昭容撞个正著，两造也开始分别争取大妃的支持。



成枏大君与宝芡君都跟在目标朴京优身边，看他如何垄断当地白蛤的销售却仍受到当地人的敬爱？成枏大君懂得观察周围条件而推敲出朴京优的思路，约略胜过了宝芡君。爱变装的启晟大君（柳善皓饰）心思细腻，对於要调查的目标武僧，他偷偷溜到对方家中，发现了藏有兵书与宫内地图，甚至发现了他的小型军火库，认定他是在策动谋反之人！义圣君则是为了带他回宫不惜制造谋杀案件，让官府抓到他再与他谈条件。



高贵人的儿子心昭君，因体力不堪负荷而放弃比赛，拖著病体回到宫外城门却被士兵挡下。他要求见母亲并证明自己是王子，母亲匆匆忙忙塞了一串可以变卖的挂饰给他，要他重新回到比赛。倒地不起的心昭君被中殿与申尚宫救起，母亲却认为中殿心怀不轨，甚至直接说自己很后悔生下这个儿子。心昭君隔日一早竟上吊寻短，被中殿及时救下。中殿甚至对他晓以大义，要心昭君坚持自己想做的事，不要退缩，也告诉他母亲对他期望之高是因为他儿时相当聪明，有了中殿的帮忙，母子的关系终於得以化解。



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