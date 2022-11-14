《驅魔麵館》崔允英&金俊秀是同學！同框意外掀銀赫黑歷史：自稱「劉志赫」、手寫告白I Like You

上月24日播出的音樂節目《神秘二重唱》，演過《指定倖存者：60日》、《驅魔麵館》的演員崔允英，與歌手JYJ金俊秀合唱一曲，曝光了兩人小學時建立的友情，也再掀銀赫黑歷史。

崔允英與金俊秀隔著簾幕演唱〈All for You〉，一掀開簾幕都被對方嚇到。原來，崔允英、金俊秀和Super Junior銀赫是小學同學，當時各有舞團、都懷抱著星夢。金俊秀和銀赫當時組的「S.R.D」（Song Rap Dance）小有名氣，被視為最年輕的團體組合。崔允英的舞蹈功力不輸男生們，她在大學時期還曾選入李孝利的預備舞者呢！



兩人剛登場時，節目成員們還以為兩人是初戀關係，其實真正的愛情線主角另有他人！是男方是銀赫！回顧10年前，崔允英來到銀赫固定出演的節目《強心臟》，毫不留情公開銀赫各種黑歷史！崔允英拿出銀赫寫過的情書，爆料銀赫曾自稱「劉志赫」（劉承俊+殷志源+張佑赫），那中二的自稱讓全場譁然，銀赫也羞恥的想找個地洞鑽進去……



「你能喜歡我和俊秀，我真的很Happy，放假的時候也會繼續寫信給你的，柳真姐姐（指崔允英）BYE x2，I Like You！」銀赫青澀的告白再度讓全場沸騰啦！更瘋狂調侃銀赫是「劉志赫」！



崔允英解釋自己當年沒注意到那封情書，是多年後整理的時候才發現，現在想想銀赫在告白後也沒有做出什麼特別舉動。銀赫承認自己六年級曾喜歡過崔允英，不過說當時年紀還小很容易變換暗戀的對象，是開開玩笑寫下了那封信。

數一數崔允英、金俊秀與銀赫相識也要24年了，現在各自擁有舞台發光發熱著，彼此都感到相當欣慰呢！金俊秀粉絲亦紛紛表示能久違再見歐巴上綜藝節目實在太好了，能聽見他版本的〈All for You〉相當療癒、心情都變好了。

▼《神秘二重唱》&《強心臟》相關節目片段











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