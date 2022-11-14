「總有人不相信你」：TXT然竣曾因偶像夢被校長質疑、媽媽支持夢想成功出道證明自己！

為了夢想努力總會面對許多質疑，但是一定要相信自己。

每個人心裡一定都有夢想、甚至從小就已立定志向，特別是韓國偶像，從很小的時候就決定往藝界發展、開始接受艱辛訓練，才能年紀輕輕出道，其他人還在學校上學時，他們就已登台站在眾人眼前。然而過程中總會面臨他人質疑，現今火紅男團TXT成員然竣，就透露曾因想當偶像而被學校校長羞辱的過往。



根據團內成員的描述，然竣在出道前即是Big Hit的「傳奇練習生」，無論是歌唱還是舞蹈項目，在評鑑時總能拿下第一名，最後也不負眾望順利出道。TXT在出道時即獲得超高人氣，尤其在海外更是大受歡迎！而然竣的舞蹈功力更是備受讚嘆，每發出舞蹈影片就會引起極大關注，甚至有舞王封號。



看起來天生就要當偶像的然竣，在求學時期就已朝著這條路努力，想完成當愛豆的夢想。然而在學校校長得知後，竟然在同學面前對他說：為了跳舞放棄讀書，你未來能做什麼？還聯絡然竣的媽媽，這讓當時的小然竣很傷心，擔心自己也讓媽媽失望。



然竣表示以為媽媽接到電話後會罵他，沒想到媽媽竟然跟他說：我們專心在跳舞跟歌聲課程吧！夢想獲得媽媽的支持，然竣表示十分感動，之後也順利通過徵選、成為偶像登台，證明校長的話是錯的！



오늘 모두 즐거우셨나요~

오늘도 값진 상 안겨줘서 고마워요 모아ㅎㅎ

우린 낼 또 봅시다#연준 #YEONJUN pic.twitter.com/t9EqtvXeXr — TOMORROW X TOGETHER (@TXT_members) October 8, 2022

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