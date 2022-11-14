夫妻合唱太甜了！曹政奭為愛妻Gummy錄影片，出軌謠傳被擊穿

曹政奭和妻子Gummy一路扶持度過婚姻簡單時期。

前段時間，韓娛圈爆出知名已婚男星出軌某女高爾夫球手的消息，一時間謠言四起，曹政奭被指就是那位已婚男星，一直都是「愛妻號」的他也遭到了無端辱罵和指責。 經紀公司緊急回應，稱：「曹政奭和對方都不認識，虛假傳聞和各類謠傳如同真實情況一樣在網路上散播，另曹政奭很堂皇。 他不認識任何女高爾夫球手，見都沒見過。」

實際上曹政奭、Gummy夫婦愛情無異常，兩人低調享受婚姻生活，對出軌謠傳絲毫沒有放在心上。 12日，Gummy在天安南首爾大學舉行了20週年巡迴演唱會，特意為粉絲準備了驚喜，就是和老公曹政奭合唱。 雖然曹政奭沒有親自到場，但已經提前錄好了影片，兩公婆合唱了《Special Love》，婉轉歌喉打動了歌迷們的耳朵，紛紛大讚：「傳奇級場面就這樣誕生了」、「夫妻兩合唱太甜了」等。



2018年，曹政奭也曾捲入無謂緋聞中，小報八卦爆料其與一名愛豆團出身的女歌手有染，而當時曹政奭和Gummy剛剛結婚10天，氣得曹政奭和經紀公司緊急發佈官方聲明，稱此前一直對毫無根據的謠言一忍再忍，導致散播謠言者有恃無恐，若此類行為持續，將訴諸於法律解決。



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