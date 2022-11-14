BTS防彈少年團JIN自爆服役地「下月生日已在最牽線部隊」？粉絲曾想送他去守獨島

防彈少年團JIN要去哪個部隊服役呢？

10月，防彈少年團所屬經紀公司BIGHIT公開了JIN撤回延遲入伍申請的消息，這也就意味今年年滿30周歲的JIN將在入伍通知書下發之時即刻入伍，而他也成為了隊內第一個入伍的人，餘下的成員將按照各自的計劃陸續入伍服役。

JIN屆時到底會被分配到哪個部隊是外界目前最關心的一個問題，日前JIN在和粉絲互動時就親口提到了相關話題。 有粉絲表示：「歐巴，下個月就到生日了，很開心吧。」 JIN回復：「不，我已經在最前線了。」 最前線一般指前線中與軍事警戒線較近的地方，最具代表性的部隊有GP（Guard Post/警戒哨所，指非武裝部隊內部存在的南北之間最前沿監視哨所）、GOP（General Outpos，普通哨所）。 不知道是不是因為擔心要去最前線部隊，因此即使快過生日了也沒覺得很幸福。



得知這一消息的粉絲們也很困惑，紛紛留言表示：「真的要去最前線的部隊嗎」、「看來已經確定了」、「只希望你平平安安地服役」等。 早前防彈少年團公開要去服役的消息時，不少ARMY提議讓成員們去獨島警備隊，因為JIN作為在全球都頗有影響力的防彈少年團的成員之一，若他能夠在獨島服役的話，這將是宣傳獨島是韓國領土的絕佳機會。

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