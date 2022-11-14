「总有人不相信你」：TXT然竣曾因偶像梦被校长质疑、妈妈支持梦想成功出道证明自己！

为了梦想努力总会面对许多质疑，但是一定要相信自己。

每个人心里一定都有梦想、甚至从小就已立定志向，特别是韩国偶像，从很小的时候就决定往艺界发展、开始接受艰辛训练，才能年纪轻轻出道，其他人还在学校上学时，他们就已登台站在众人眼前。然而过程中总会面临他人质疑，现今火红男团TXT成员然竣，就透露曾因想当偶像而被学校校长羞辱的过往。



根据团内成员的描述，然竣在出道前即是Big Hit的「传奇练习生」，无论是歌唱还是舞蹈项目，在评鉴时总能拿下第一名，最后也不负众望顺利出道。TXT在出道时即获得超高人气，尤其在海外更是大受欢迎！而然竣的舞蹈功力更是备受赞叹，每发出舞蹈影片就会引起极大关注，甚至有舞王封号。



看起来天生就要当偶像的然竣，在求学时期就已朝著这条路努力，想完成当爱豆的梦想。然而在学校校长得知后，竟然在同学面前对他说：为了跳舞放弃读书，你未来能做什么？还联络然竣的妈妈，这让当时的小然竣很伤心，担心自己也让妈妈失望。



然竣表示以为妈妈接到电话后会骂他，没想到妈妈竟然跟他说：我们专心在跳舞跟歌声课程吧！梦想获得妈妈的支持，然竣表示十分感动，之后也顺利通过徵选、成为偶像登台，证明校长的话是错的！



오늘 모두 즐거우셨나요~

오늘도 값진 상 안겨줘서 고마워요 모아ㅎㅎ

우린 낼 또 봅시다#연준 #YEONJUN pic.twitter.com/t9EqtvXeXr — TOMORROW X TOGETHER (@TXT_members) October 8, 2022

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