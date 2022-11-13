[分集劇情]《千元律師》是律師還是檢察官一點都不重要！南宮珉搏命取得證據誓收視創新高！（EP12完）

[有雷]《千元律師》在觀眾們苦等多週後終於送上最後大結局，劇情緊密也讓大魔王落入南宮珉的設計之中，創下最高收視率完美收場。南宮珉父親與未婚妻的離世，都與JQ集團會長的陰謀息息相關，忍住怒火決定以法律制裁的他，聯合檢方共同釣出這條大魚，風光回歸檢方，不忘千元初心。

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《千元律師》千智勛（南宮珉飾）已掌握車敏碩為殺害未婚妻的真兇，但卻苦無證據逮捕在他背後下令的JQ集團會長崔旗碩。千智勛先是找了為車敏碩頂罪的嫌犯，說服他提出再審，並且同時也已經掌握車敏碩犯案當時此人的不在場證據。千智勛不停出現在車敏碩附近，還請白瑪麗（金智恩飾）拍下兩人似乎感情融洽的照片，讓崔會長興起了要拋棄這顆棋子的念頭，但車敏碩為證明自己的忠心，想盡辦法要殺了頂罪之人滅口，這招數自然也千智勛識破。



徐民赫（崔代勳飾）也發現了JQ集團崔會長的邪惡面目，於是檢方也同步調查著JQ集團，千智勛與檢方合作，由檢方羈押了車敏碩。白瑪麗透過爺爺的資料，了解JQ崔會長想要推動麻醉類藥物鬆綁的法案，進行許多見不得光的賄賂，車敏碩是他的得力助手，甚至擁有他所賄賂的名單。千智勛要車敏碩打電話給崔會長，表示自己打算一肩扛下所有罪狀而自首，也幫崔會長約出千志勛，打算將他剷除。



千智勛失去了心愛的未婚妻以及敬重的父親，也了解崔會長很可能在得意的時刻承認自己的罪行，於是帶著隱藏攝影機而自己面對崔會長，錄下了他承認自己所犯下的罪行後，中槍摔落水中。憑藉所錄到的這些畫面，讓檢方能夠直接逮捕崔旗碩會長，並且由千智勛回歸檢察廳成為特別檢察官，專門負責JQ集團相關的調查。



為何收費1000元委託費？千智勛認為其實金額並不是重點，而是自己服務人群的那一份心意，以後他也將持續這樣的收費來幫助需要的人，大家覺得是否可以期待第二季呢？



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