鄭敬淏「剝蝦爭議」標準答案被推翻！吳娜拉霸氣「訓小孩」：「姐讓你剝就得剝，shake it呀！」

鄭敬淏和吳娜拉近日為宣傳新片《整形帝王》做客李龍真的網路綜藝《Turkids ON THE BLOCK》，兩人的共同點是都在愛情長跑中：鄭敬淏和秀英戀愛10年，吳娜拉和男友則已經交往22年之久。

李龍真提到鄭敬淏之前接受采訪時對「剝蝦爭議」十分火大，鄭敬淏說現在仍認為好友和愛人根本沒機會一起吃蝦。 吳娜拉提出不同意見：「一起拍攝工作之後就可能一起吃飯啊！和我吃蝦會奇怪嗎？ 姐我不會剝蝦的話，你不給我剝嗎？ 當然要剝啊，你這傢伙！」



一番話說得鄭敬淏目瞪口呆，居然覺得蠻有道理！李龍真覺得吳娜拉的語氣好像在訓小孩：「他是你讀中學的兒子嗎？不要把人家當小孩啊！」 吳娜拉則是話一出口就開始感到抱歉，笑到抬不起頭XD



鄭敬淏覺得朋友幫愛人拉羽絨服拉鏈都無所謂，吳娜拉也覺得沒問題，除非是帶著這種奇怪表情XD這不管誰看都覺得有問題啦！



其實吳娜拉是認為只要兩人心中存在信任就無妨，舉例說從前和男友還在曖昧期時一起去滑雪，結果男友都不見人影，原來是忙著跑去扶起其他跌倒的女生XD但吳娜拉反而覺得對方很帥氣，完全不感到吃醋。

吳娜拉還提到當初接拍讓她爆紅的《SKY Castle》是因為上一部作品《我的大叔》裡的角色過於苦情、遲遲走不出情緒，現場重現經典台詞：「你給我下來！在我放火之前！」連嘶吼的聲音和表情都原樣重現，讓鄭敬淏笑到連連擦眼淚XD



說回鄭敬淏和吳娜拉的喜劇新片《整形帝王》（曾譯：狎鷗亭），由鐵拳馬東石親任製片和主演，講述商業頭腦發達、口才過人的馬東石一眼看出了整形醫生鄭敬淏的巨大潛力，聯手情蒐、資金和人脈方面的高手吳娜拉、崔秉默、吳漣序，一起打造狎鷗亭最強整形醫院乃至亞洲美容都市的故事。馬東石說拍攝過程最辛苦的就是要大家一起忍笑，感覺笑果不會讓人失望！12月2日全台上映！



▽中文預告：



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