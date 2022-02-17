鄭敬淏也回答「剝蝦爭議」！超犀利一句話徹底終結話題XD

完全被鄭敬淏一本正經的模樣笑翻了，這回答真的是天才！XD

韓國國立劇團的Youtube頻道最近分享了鄭敬淏和演員金世煥（音）的一段採訪，做balance game的時候問到「好友給愛人剝蝦vs愛人給好友剝蝦」，鄭敬淏第一反應是無法理解：「他們兩個為什麼要一起吃蝦？ 」



製作組轉而問如果是幫愛人撕開蘇子葉呢？ 鄭敬淏依然一頭霧水，經過金世煥一番說明後恍然大悟，給出非常獨到的見解：「那類食物就不應該吃啊！而且聽說蝦子帶殼吃對身體比較好哦。 」結論是：誰也不必幫誰剝蝦，大家都整隻一起吞吧XD



韓國網友表示鄭敬淏的想法很有道理：「沒錯，蝦殼裡都是殼聚糖，都吃掉吧」、「剝什麼剝，各自吃各自的啦，又不是沒有手」、「不如吃已經剝好的蝦吧」、「他們兩個怎麼都變這麼瘦？ 」、「想像了一下秀英幫朴誠雄剝蝦的畫面，實在很好笑，世界觀崩潰」XD



此外，《天使在美國》是創作於90年代初的美國著名戲劇作品，曾改編為電影和電視劇並多次獲獎，鄭敬淏和金世煥這次分別飾演普萊爾和路易。 Part.1《千禧年降臨》已經在去年12月結束，Part.2《重建》將從本月28日開始在明洞藝術劇場演出。



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