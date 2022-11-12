郑敬淏「剥虾争议」标准答案被推翻！吴娜拉霸气「训小孩」：「姐让你剥就得剥，shake it呀！」

郑敬淏和吴娜拉近日为宣传新片《整形帝王》做客李龙真的网路综艺《Turkids ON THE BLOCK》，两人的共同点是都在爱情长跑中：郑敬淏和秀英恋爱10年，吴娜拉和男友则已经交往22年之久。

李龙真提到郑敬淏之前接受采访时对「剥虾争议」十分火大，郑敬淏说现在仍认为好友和爱人根本没机会一起吃虾。 吴娜拉提出不同意见：「一起拍摄工作之后就可能一起吃饭啊！和我吃虾会奇怪吗？ 姐我不会剥虾的话，你不给我剥吗？ 当然要剥啊，你这家伙！」



一番话说得郑敬淏目瞪口呆，居然觉得蛮有道理！李龙真觉得吴娜拉的语气好像在训小孩：「他是你读中学的儿子吗？不要把人家当小孩啊！」 吴娜拉则是话一出口就开始感到抱歉，笑到抬不起头XD



郑敬淏觉得朋友帮爱人拉羽绒服拉链都无所谓，吴娜拉也觉得没问题，除非是带著这种奇怪表情XD这不管谁看都觉得有问题啦！



其实吴娜拉是认为只要两人心中存在信任就无妨，举例说从前和男友还在暧昧期时一起去滑雪，结果男友都不见人影，原来是忙著跑去扶起其他跌倒的女生XD但吴娜拉反而觉得对方很帅气，完全不感到吃醋。

吴娜拉还提到当初接拍让她爆红的《SKY Castle》是因为上一部作品《我的大叔》里的角色过於苦情、迟迟走不出情绪，现场重现经典台词：「你给我下来！在我放火之前！」连嘶吼的声音和表情都原样重现，让郑敬淏笑到连连擦眼泪XD



说回郑敬淏和吴娜拉的喜剧新片《整形帝王》（曾译：狎鸥亭），由铁拳马东石亲任制片和主演，讲述商业头脑发达、口才过人的马东石一眼看出了整形医生郑敬淏的巨大潜力，联手情搜、资金和人脉方面的高手吴娜拉、崔秉默、吴涟序，一起打造狎鸥亭最强整形医院乃至亚洲美容都市的故事。马东石说拍摄过程最辛苦的就是要大家一起忍笑，感觉笑果不会让人失望！12月2日全台上映！



▽中文预告：



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