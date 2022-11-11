愛豆上音樂節目酬勞低到可憐！普通愛豆團一期整團最低僅5萬塊，頂級人氣團一天服裝費公司就要掏1000萬

愛豆們上一次音樂節目能得到多少酬勞呢？

《音樂銀行》、《音樂中心》和《M Count Down》是韓國知名的三大音樂節目，歌手們發新曲時都會積極亮相這些節目做宣傳。 日前娛樂記者出身的知名YouTuber李振浩就通過個人YouTube頻道公開了音樂節目的演出費，愛豆們的酬勞低到令人震驚。



李振浩以「非常嚴重的音樂節目演出費狀況/每集5萬（韓幣，下同）的真相」為題公開了一則影片，揭秘了音樂節目的內幕，表示：「少到可憐的演出費我都不好意思說出口，比起SOLO歌手，這點演出費對於人員數較多的愛豆團來說更加致命。 演出費和人員數毫無關係，不管是團隊還是SOLO都是一樣的價錢，最多根據知名度和人氣，演出費會有少許差異，所以對TROT歌手和SOLO歌手來說還是很有利的。 」

李振浩強調如果靠音樂節目的演出費賺錢根本是不可能，「如果不是最火的TOP3團的話，根本拿不到50萬以上，超人氣團也不過只有50萬（最多100萬）而已，普通的愛豆也就10萬罷了。」 演出費標準適用於三大音樂節目，甚至有節目只給5萬塊，李振浩透露：「Mnet的《M Count Down》就是只給5萬塊，還要收稅的那種。」



愛豆團亮相舞台，服化道具皆由自家經紀公司掏錢，李振浩還公開了準備一期音樂節目所需的服裝費用，「人氣愛豆的話一天要1000萬，一周要花費6000萬，發專輯的話要活動2周，2周就花掉1.2億的服裝費。 人氣一般的愛豆每週3000萬，2周就是6000萬的服裝費。」



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