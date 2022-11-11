爱豆上音乐节目酬劳低到可怜！普通爱豆团一期整团最低仅5万块，顶级人气团一天服装费公司就要掏1000万

爱豆们上一次音乐节目能得到多少酬劳呢？

《音乐银行》、《音乐中心》和《M Count Down》是韩国知名的三大音乐节目，歌手们发新曲时都会积极亮相这些节目做宣传。 日前娱乐记者出身的知名YouTuber李振浩就通过个人YouTube频道公开了音乐节目的演出费，爱豆们的酬劳低到令人震惊。



李振浩以「非常严重的音乐节目演出费状况/每集5万（韩币，下同）的真相」为题公开了一则影片，揭秘了音乐节目的内幕，表示：「少到可怜的演出费我都不好意思说出口，比起SOLO歌手，这点演出费对於人员数较多的爱豆团来说更加致命。 演出费和人员数毫无关系，不管是团队还是SOLO都是一样的价钱，最多根据知名度和人气，演出费会有少许差异，所以对TROT歌手和SOLO歌手来说还是很有利的。 」

李振浩强调如果靠音乐节目的演出费赚钱根本是不可能，「如果不是最火的TOP3团的话，根本拿不到50万以上，超人气团也不过只有50万（最多100万）而已，普通的爱豆也就10万罢了。」 演出费标准适用於三大音乐节目，甚至有节目只给5万块，李振浩透露：「Mnet的《M Count Down》就是只给5万块，还要收税的那种。」



爱豆团亮相舞台，服化道具皆由自家经纪公司掏钱，李振浩还公开了准备一期音乐节目所需的服装费用，「人气爱豆的话一天要1000万，一周要花费6000万，发专辑的话要活动2周，2周就花掉1.2亿的服装费。 人气一般的爱豆每周3000万，2周就是6000万的服装费。」



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