《千元律師》14集變12集，還總是停播1集！這一切都是有原因的：內部不合

南宮珉主演的電視劇《千元律師》接連幾日引發熱議。

5日播出的《千元律師》第11集收視率為13.6%，位居同檔劇收視榜亞軍，人氣不俗。然而該劇連續2周停播一集，讓觀眾們很不滿。再加上該劇宣傳時透露會拍攝14集，最後僅剩下12集，雖然製片方說是為了電視劇的完成度，但這個說辭並未說服觀眾。



日前就有韓媒爆料稱，《千元律師》經常性的停播和刪減拍攝集數全都是因為製片商Studio S和編劇之間的不合。據悉，劇組內部因為擔心會崩盤，所有人都很小心翼翼。韓媒引用了電視劇相關人士的話語，稱：「從SBS分出去的製片公司Studio S比起電視劇的品質，更重視公司業績和效率，這才產生了矛盾，最終導致（《千元律師》）變成這樣。其實無論哪部電視劇，編劇、導演、演員和製片商之間都存在很微妙的站隊情況，多少都會有些矛盾，但是不管哪方最終的目標都是拍出好品質的作品，所以會互相理解並做出讓步，在這個過程中Studio S顯然沒聰明地掌握好方向。也沒法斷言到底是誰的錯，每一方都有責任。」



此前就曾爆出過編劇和Studio S因為《千元律師》第5、6集的劇本有過矛盾，一度引起不必要的爭論，當時韓媒透露雙方的矛盾點在於「遲來的劇本」和劇本修改、拍攝延期等。但隨著電視劇的正常播出，很快就被民眾淡忘。 哪曾想之後又出現接連兩周停播1集的狀況，引發了觀眾們的不滿。



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