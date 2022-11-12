首爾旅遊新增打卡地：毗鄰景福宮，時隔110年重新開放！

出國旅遊每天都要把行程安排得滿滿的？ 不，你可以在這裡發呆、放空、休閒一整天。

大家都知道首爾的光化門吧，作為景福宮的大門，也是首爾的地標性建築，但凡來旅遊的遊客就一定會去打卡。 如果恰巧你也在光化門附近，就請一定去找一找松峴綠地廣場。



朝鮮王朝的《太祖實錄》中曾記載「景福宮左江植有松樹，王勒令周圍居民拆遷」，這裡的「左江植有松樹」就是景福宮右側的松樹林，正是如今松峴洞所在地。 松峴洞歷史悠久，附近一帶在景福宮建成之後就一直歸王室所有，作為宮闈緩衝地肩負著守護景福宮的重任。 朝鮮後期開始建立民居，能夠在此處建房子的則是手握王室重權的安東金氏。 1900年代，這裡則成為多名親日派「賣國奴」的住處，日本殖民時期更是被用來當做日本人的居住地。 韓國解放後，此處依舊沒能回歸韓國政府，被用來當做美國駐韓使館工作人員們的宿舍，被「佔用」了40餘年，周圍一圈還被建起了高4米的圍牆。 直到前幾年，首爾市才公開了要將此處打造成都市綠地公園的計畫。



從朝鮮末期算起，110年後的今天松峴洞以綠地公園的形式重新與民眾見面，佔地11000坪，是首爾廣場的3倍，原來有4米高的圍牆也改建成了1.2米高度，站在公園的任何一角都能一眼望到盡頭，視野極佳。 廣場上種滿了小雛菊、百日菊等五顏六色的花朵，如同花田一般，因公園內部的道路貫穿仁寺洞、景福宮至北村的長街，因此被市民們封為「最佳約會地點」。



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