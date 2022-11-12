馬東石這次不扁人變身《整形帝王》幫人變美！要求《機智醫生生活》鄭敬淏為他隆鼻！12月2日搞笑上映

這次不打人！年度爆笑鉅獻《整形帝王》，由鐵拳馬東石親任製片、身兼主演，攜手《犯罪都市2》、《極惡對決》製作團隊精心打造，集結《機智醫生生活》鄭敬淏、《天空之城》吳娜拉、《美男堂》吳連序、《我們的藍調時光》崔炳模等華麗卡司，一同為觀眾帶來最幽默逗趣的荒唐喜劇！12月2日全台上映。

《整形帝王》故事敘述擁有源源不絕的生意點子與天生好口才的狎鷗亭在地人大國（馬東石飾），遇上了曾風光一時且擁有頂尖實力的整形外科醫師智友（鄭敬淏飾）。有著夢想能東山再起的野心，且能一眼看出潛力的大國，本能地覺得迎來了一生一次能發揮事業手腕的時機。大國以不凡的推力匯集了智友的實力、「狎鷗亭人氣王」美晶（吳娜拉飾）的情蒐能力、「狎鷗亭富豪」太天（崔炳模飾）的資金，並找上了擁有「狎鷗亭黃金人脈」的揆鈺（吳連序飾），決心打造狎鷗亭的全盛期……馬東石在《整形帝王》中飾演狎鷗亭在地人，對於拍攝感想，他表示：「真的拍攝得很愉快，觀眾可以期待演員們新穎的演技默契！希望這部作品能帶給大家很多力量！」馬東石也透露拍攝時印象最深刻的事，他說：「拍攝這部喜劇作品時，常常要一起憋笑才能繼續演戲，這是令我感到最辛苦的部分。」



《整形帝王》也是馬東石宣布婚後的首部作品，受到眾人關注，宣傳預告在韓國CGV影城Facebook公開後，目前已突破122萬觀看人次、1萬多個按讚數、7千多則留言、1千多個分享數，是近期在韓國反應最熱烈的預告片！在宣傳預告中可看到身穿鮮豔襯衫的馬東石，以「一張嘴」掌管韓國時尚潮流指標之地「狎鷗亭」，還希望飾演最強整形醫師的鄭敬淏能幫他隆鼻，令許多網友看了都忍不住爆笑地說：「第一次看到那麼油的馬東石！好期待！」、「鄭敬淏又演醫生了！拿手術刀時最帥了！」、「馬東石該不會也要整型吧？」、「有馬東石搞笑我就看爆！」



以話題韓劇《機智醫生生活》為臺灣觀眾所熟知的鄭敬淏，這次在《整形帝王》中飾演擁有最強實力的整形外科醫師，回憶起拍攝過程，鄭敬淏表示：「每次去拍攝現場時都很開心，工作人員、導演、前輩們都很好，是最完美的拍攝現場！很慶幸能在不發生任何事故下結束拍攝，真的是很幸福的拍攝現場！」而對於和馬東石合作的感想，鄭敬淏則說：「拍攝現場總是充滿笑聲，我從馬東石、吳娜拉兩位前輩那學到很多，好像真的有了兩位很棒的哥哥、姐姐，讓我感到十分幸福！」年度爆笑鉅獻《整形帝王》12月2日在臺上映！



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