李帝勳送南宮珉咖啡車告白：「為世上最帥氣的前輩應援♥」回顧李帝勳說過的話，根本南宮珉迷弟～

感覺得出來李帝勳很喜歡南宮珉啊～兩人快正式合作一部作品吧！

正演出《千元律師》的南宮珉，今（9）日於IG發布了限時動態表示收到了李帝勳的咖啡車，咖啡車上短短一句話可是充滿著後輩對前輩的喜愛。

南宮珉收到李帝勳一句「為世上最帥氣的前輩應援♥」，也回覆一句「一直都很漂亮的後輩♥」禮尚往來。



回顧兩位前後輩的情誼，李帝勳在客串《千元律師》的花絮裡曾說過，自己是過去客串《Stove League》（金牌救援；奇蹟拍檔）時和前輩結了緣、進而聯絡到了現在，在接到前輩親自邀約客串《千元律師》時，他開心的馬上答應、說會飛奔過去。



李帝勳也表達：「能特別出演很喜愛又尊敬的南宮珉前輩的作品，心情真的特別好。」還想邀請南宮珉客串他正演出的《模範計程車2》（模範的士2）呢！



再往前回顧李帝勳客串《Stove League》的花絮，當時他可是又謙卑又害羞，恭敬的鞠躬、和南宮珉握了握手，在南宮珉NG說起玩笑話的時候拍手捧場(?)。現在兩人熟悉程度完全不同，見面已能抱抱啦！



▼李帝勳客串《Stove League》花絮



‎許多觀眾都很喜歡這對前後輩組合呢，不僅敲碗南宮珉快客串《模範計程車2》，也希望兩人能正式合作一部作品啊！‎

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