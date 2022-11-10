能讓你一夜爆紅的《換乘戀愛》...如果劈腿分手的前任提議一起參加，你會去嗎？

如果有機會，你願意參加《換乘戀愛》嗎？

《換乘戀愛》第2季前不久完美收官，這檔節目從第1季播出開始就反響火熱，專門邀請分手的情侶做嘉賓，他們在同一屋簷下自由約會、談戀愛，兩個人的世界變成了三、四、五、六個人的狗血故事，最終是尋得新歡，還是與舊愛複合，全看個人表現。 節目的熱播也提升了出演嘉賓們的人氣，比如第1季的COCO、第2季的海恩都成功靠節目圈粉，IG人數暴漲，知名度不輸明星藝人，即使是在節目殺青之後也熱度不減。



最近網綜《帶輪子的嘴3》開播，第一期的主題就圍繞《換乘戀愛》展開，議題十分有趣，「前任提議一起出演節目，你去還是不去呢？」MC們紛紛發表意見，有的說「一想到之前的感情，很可能會吵架」，也有人說「怎麼能夠忍受前女友和其他男人親親我我」。接著大家又升級了這個議題，圍繞「如果節目能夠保證讓你人生成功，但卻要和分手時鬧得很不愉快的前任一起出演，你會怎樣」繼續進行，MC甚至假設與前任分手的原因是前任劈腿了自己的好友，MC之一的「風子」稱：「當然是錢最重要，為了錢我們可以忍一忍。」曹世鎬先是表達了無法接受的態度，之後又突然改變了想法，稱「尷尬與不適只是暫時的，賺錢最重要！」

哈哈哈，非常有意思的議題，大家怎麼想呢？



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