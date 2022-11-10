李瑞鎮登《劉QUIZ》坦露出道初期舊事：被罵年紀大眼神髒，還被砸過鞋子，但我卻很感激他

演員李瑞鎮亮相tvN《劉QUIZ》，公開了曾經被人扔鞋子的舊事。

日前播出的《劉QUIZ》邀請了有新劇《以藝人經紀人生存》上檔的李瑞鎮。 李瑞鎮是韓娛圈眾所周知的貴公子+學霸，家境優渥的他畢業於美國紐約大學經營系，28歲才開始當演員。 當被問及這麼晚才踏入娛樂圈是否會焦慮時，李瑞鎮回答：「曾經確實很焦慮、不安，去試鏡的時候經常聽到一些不好的話，被說年紀大，眼神也很髒。 我甚至被人砸過鞋子。」

聽到李瑞鎮的不公平待遇，劉在錫等人都十分震驚，連忙追問到底是怎麼回事。 李瑞鎮繼續說道：「當時在拍電視劇，對方說我毀了電視劇，接著突然用鞋子砸我，對方喝醉了。」 劉在錫替他打抱不平，憤憤不滿地稱：「不管喝沒喝醉都不應該。」 李瑞鎮表示：「其實我還蠻感謝那位的，他之後一直對我很有好感，不停讓我接戲，還說我將來一定會成功，所以很感謝他，他經常在背後稱讚我。 直到現在逢年過節我也會問候他，是唯一一位。 我覺得他是讓我成功的人。」



此外，李瑞鎮的新劇《以藝人經紀人生存》已於11月7日開播，該劇是翻拍自法國季播電視劇《百分之十》，主要講述了在娛樂經紀公司裡，經紀人個個疲於奔命，不僅要對付個性強烈的傢伙以及辦公室政治，還得設法讓大牌客戶滿意，並幫助他們事業更上一層樓的故事。 李瑞鎮飾演的是一位看重結果的利益至上的經紀人。 與此同時，羅英錫PD的新食堂系列也傳出了好消息，「李專務」李瑞鎮將在新節目中升任社長。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞