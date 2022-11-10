能让你一夜爆红的《换乘恋爱》...如果劈腿分手的前任提议一起参加，你会去吗？

如果有机会，你愿意参加《换乘恋爱》吗？

《换乘恋爱》第2季前不久完美收官，这档节目从第1季播出开始就反响火热，专门邀请分手的情侣做嘉宾，他们在同一屋檐下自由约会、谈恋爱，两个人的世界变成了三、四、五、六个人的狗血故事，最终是寻得新欢，还是与旧爱复合，全看个人表现。 节目的热播也提升了出演嘉宾们的人气，比如第1季的COCO、第2季的海恩都成功靠节目圈粉，IG人数暴涨，知名度不输明星艺人，即使是在节目杀青之后也热度不减。



最近网综《带轮子的嘴3》开播，第一期的主题就围绕《换乘恋爱》展开，议题十分有趣，「前任提议一起出演节目，你去还是不去呢？」MC们纷纷发表意见，有的说「一想到之前的感情，很可能会吵架」，也有人说「怎么能够忍受前女友和其他男人亲亲我我」。接著大家又升级了这个议题，围绕「如果节目能够保证让你人生成功，但却要和分手时闹得很不愉快的前任一起出演，你会怎样」继续进行，MC甚至假设与前任分手的原因是前任劈腿了自己的好友，MC之一的「风子」称：「当然是钱最重要，为了钱我们可以忍一忍。」曹世镐先是表达了无法接受的态度，之后又突然改变了想法，称「尴尬与不适只是暂时的，赚钱最重要！」

哈哈哈，非常有意思的议题，大家怎么想呢？



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