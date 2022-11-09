深陷《Cheer Up》魅力卻遇停播！高庚杓IG分享心情：「等就行了，沒關係」，SBS轉發限時動態：「8日正常播出哦」

高庚杓也是「停播受害者」之一！不只《Cheer Up》，《千元律師》到後來也變成一週更新一集…

高庚杓近期於tvN水木劇（週三、四）《月水金火木土》飾演男主角「丁智好」，與朴敏英、金宰永等合作。該部作品描述「婚姻契約大師」崔上恩（朴敏英 飾），週一、三、五與神秘的長期客戶丁智好（高庚杓 飾）在一起，週二、四、六則與新客戶大明星姜海鎮（金宰永 飾）合作，展開一場轟轟烈烈的浪漫愛情喜劇。



有趣的是，高庚杓目前深陷SBS月火劇（週一、二）《Cheer Up》的魅力中，還在個人Instagram分享「心得」。上週日（6日），高庚杓表示：「今天過得不錯，明天《Cheer Up》，SBS的月火電視劇，最近日常的幸福，最近要回去母校看看了。」





本來想說隔天就能看到《Cheer Up》，電視劇卻因故停播！高庚杓再度分享心情：「我等就是了，沒關係」、「《Cheer Up》」。這種滿滿無奈和可惜的感覺，是不是像極了自己！一部劇追得好好的，三不五時遇到停播真的很煩耶…（看向同樣在SBS播出、這個星期迎來大結局的《千元律師》）





更有趣的來了！昨日（8日）《Cheer Up》正常播出，SBS官方Instagram轉發高庚杓的限時動態並表示：「今天終於《Cheer Up》DAY（心）」。高庚杓再轉發：「哦哦？？？？（笑臉）」。高庚杓可以繼續追劇了～～～

另外，《Cheer Up》以有著50年傳統的大學社團「Teia啦啦隊」為背景，充滿青春與心動感，聚焦在20代人們心動的初戀，還有熱力四射的啦啦隊舞台，由韓智賢、裴仁爀、金賢鎮等主演。雖然收視率約在2%至3%之間，但網路上的討論度頗高，男主角裴仁爀還在《王后傘下》中飾演「世子」，網友笑稱：‎「一個最近讓人世界觀崩塌的演員」‎。希望電視劇不要再停播啦～

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