和記憶中一樣帥！張東健攜老婆高素榮連袂出席LACMA紅毯，兩人狀態好到超驚艷～

韓流鼻祖！

作為初代男神始祖張東健，當初以戲劇作品《愛上女主播》紅遍海內外、後又參與電影《無極》、《太極旗飄揚》，更因後部作品拿下青龍獎、成為影帝，兼具容貌與演技縱橫藝界多年，一向人氣不減，特別在亞太地區更是家喻戶曉的男神。



在2010年和女演員高素榮官宣結婚，十年婚姻路走來，兩人感情一向深厚，時常能在兩人的社群帳號看見彼此身影，羨煞眾人！如今已有一子一女的他們，儼然是個幸福小家庭，雙方都十分享受當爸媽的生活～



兩人最近現身洛杉磯、登上LACMA紅毯，伉儷情深的兩人一起走紅毯，一時之間殺光媒體底片！當天現場眾星雲集，除了Billie Eilish、裘德洛、Jared Leto等好萊塢大咖外，韓國明星則有李秉憲、趙寅成、朴海日、BLACKPINK成員Rosé，及張東健、高素榮夫妻聯袂出席，閃耀登場瞬間即成焦點，更讓眾人感嘆兩人狀態保持超好！



張東健近年在電視劇表現仍頗佳，除了《紳士的品格》奠定男神地位，後又與宋仲基、朴炯植等男神後輩分別演出《阿斯達年代記》、《金裝律師》，而妻子高素榮則多照顧家庭、陪伴孩子，不過先前為雜誌拍攝時尚照，因狀態和巔峰時期一樣沒變，讓大家一片嘩然！



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