裴仁爀...一個最近讓人世界觀崩塌的演員！「副業」是世子、「主業」是應援團長XD

是誰在為《王后傘下》病情加重的世子傷心流淚？ （哦！是小編自己）

《王后傘下》正在熱播中，王后林姀憐（金惠秀 飾）有5個親生兒子，世子（裴仁爀 飾）是王后的長子也是最另她省心的一個，性格成熟，文武雙全還有責任有擔當，懂得孝順、體貼母后，是完美的帝王之才。誰知，世子卻得了血虛厥！看到他吐血倒在王后懷裡不省人事，相信很多觀眾都忍不住為他揪心，祈禱他能夠康復。



然而看過劇情簡介的小夥伴應該都知道，《王后傘下》的男主角是文相敏主演的「成枏大君」，世子咳血暈倒實則也是在為成枏大君上位埋下了伏筆，也意味著世子很有可能去世。不管觀眾們多不願意世子離開，劇情大概率朝著這樣的趨勢發展。



不過，對於裴仁爀來說，世子可能只是個副業（笑），而他的主業則是隔壁劇《Cheer Up》 的校園應援團團長（誤！！！）正宇（裴仁爀飾）是延禧大學應援團Teia的團長，一個斯文帥氣又愛管閒事充滿正義感的小鮮肉，時常路見不平，也因如此在學校的某個角落和女主角海伊（韓智賢 飾）誤打誤撞地認識對方。



原本該是風雲社團的「Teia」卻面臨解散危機，同時如同被詛咒一般被被各種事故襲擊，身為團長朴正宇該如何守住應援團呢？ 不同於《王後傘下》中穩重溫和的世子，正宇有著大學生的熱情和衝動，憑藉著一股熱血在校園生活中橫衝直撞，截然不同的兩個人設被他刻畫得得當，讓觀眾們看到他今後演藝之路上的無限可能。



因為《Cheer Up》和《王后傘下》先後相隔不久就開播，導致不少觀眾不停在兩部劇的故事中轉換，加上裴仁爀飾演的都是重要角色，讓人很難忽略，導致很多觀眾吐槽「世界觀崩塌了」（笑）。



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