[分集劇情]《王后傘下》為搶救元孫金惠秀連續出險招！與敵對勢力主動協商令人難以參透（EP7）

[有雷]集集精彩的《王后傘下》正式走上宮鬥之路，宮內惡勢力連小小年紀的元孫都不放過！不捨世子嬪與小元孫，中殿金惠秀再度出奇招，成功守護他們的安全。二王子成枏大君也越來越有世子風範，他能否承接哥哥的位置守護母后？

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《王后傘下》元孫的食物竟遭人下毒，中殿（金惠秀飾）逼問照顧元孫的尚宮，她卻只表示自己家人生命受到威脅不得不從命，她聽命於「比中殿更可怕」的人，說完便咬舌自盡。不久後中宮殿寢宮也發生了一場小火災，貌似在警告中殿切勿輕舉妄動，世子嬪眼看自己與元孫生命備受威脅，哭求中殿讓她帶著孩子們出宮，甚至以死相逼。



大妃（金海淑飾）與領相打算在審判上咬定中殿使用外部藥材而讓世子病情急轉直下，不過殿下（崔元英飾）卻大膽與母親持不同意見，始終認為中殿不可能毒殺自己的兒子，大妃一氣之下更表示會親自廢黜中殿。二王子成枏大君（文相敏飾）更是自責是否因為自己而害死哥哥更讓母親陷入困境，甚至自己找上殿下坦白外來藥材的一切。殿下以父親的角度要他在審判前務必找來證人，並且證明外部藥材並不是直接造成世子死亡的原因。



在審判日，被押進大牢的權醫官不出所料，招認了外部藥材是由中殿交給他的，成枏大君也沒能帶回證人，沒想到中殿在此時竟說出真正經手外部藥材的人是世子嬪！在場的大妃與領相等人全部看傻了眼，世子嬪房內也的確搜出了外來藥材，百口莫辯，最後被貶為庶民，流放至指定地點。眼看領相等人早已布局打算將世子嬪與元孫滅口，中殿則是更早一步將世子嬪與元孫接到安全的棲身之所，並承諾時機到了即會召他們回宮。



中殿主動找上大妃與領相，希望他們將世子之死，以世子嬪遭貶為庶民作結，不再追查下去。中殿也賭上了自己的位子，表示會說服主上推動「擇賢」制度，若自己的兒子們沒有一位能夠被選為世子，屆時她也不再留戀中殿之位！殿下也算是相當有自我思想，聽了中殿一席話，他決定以自己的方式評估最有實力的王子來接下世子之位！我們成枏大君是否會獲得最終勝利呢？



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