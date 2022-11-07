4位都是大長腿，平均身高182公分！金南佶、李多熙、車銀優、盛駿主演《Island》首波海報公開！

新劇《Island》由金南佶、李多熙、車銀優、盛駿主演，是改編自漫畫《靈甲鬼修羅》，講述為了消滅人類世界的妖怪們，把出現在濟州島的財閥繼承女當作獵物而展開的故事。

今日（7日）公開首波海報，金剛杵在奧妙又陰森的氣氛中瞄準「Island」的中心。金剛杵後面烏雲密佈的情況下，結束生命的火花碎片散發出微弱的光芒，將神祕的氣氛極大化。究竟被掩蓋的祕密是什麼？被面紗遮住的「Island」謎團讓人倍感好奇。



這部劇還有一個看點，就是四位主演身高都超高的！金南佶184公分、李多熙176公分、車銀優183公分、盛駿188公分，四個人的平均身高是182.75公分，真的是一部大長腿電視劇啊 XD



金南佶飾演妖怪獵人「般」，為了結束自己被詛咒的永生而保護著元美瑚；李多熙飾演「元美瑚」，是大韓集團會長的獨生女，因作威作福被父親流放到濟州島後成為了高中老師。



車銀優飾演「約翰·斯卡爾普」，本名姜燦赫，韓裔美國人，現為曼哈頓教堂的神父；盛駿飾演驅魔師「弓歎」，與般對立。



而《Island》是由《被操縱的都市》裴鍾導演執導和《Luck Key》、《加油吧！李先生》張允美編劇執筆，預計在12月首播。

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