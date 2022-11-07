[分集剧情]《王后伞下》为抢救元孙金惠秀连续出险招！与敌对势力主动协商令人难以参透（EP7）

[有雷]集集精彩的《王后伞下》正式走上宫斗之路，宫内恶势力连小小年纪的元孙都不放过！不舍世子嫔与小元孙，中殿金惠秀再度出奇招，成功守护他们的安全。二王子成枏大君也越来越有世子风范，他能否承接哥哥的位置守护母后？

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《王后伞下》元孙的食物竟遭人下毒，中殿（金惠秀饰）逼问照顾元孙的尚宫，她却只表示自己家人生命受到威胁不得不从命，她听命於「比中殿更可怕」的人，说完便咬舌自尽。不久后中宫殿寝宫也发生了一场小火灾，貌似在警告中殿切勿轻举妄动，世子嫔眼看自己与元孙生命备受威胁，哭求中殿让她带著孩子们出宫，甚至以死相逼。



大妃（金海淑饰）与领相打算在审判上咬定中殿使用外部药材而让世子病情急转直下，不过殿下（崔元英饰）却大胆与母亲持不同意见，始终认为中殿不可能毒杀自己的儿子，大妃一气之下更表示会亲自废黜中殿。二王子成枏大君（文相敏饰）更是自责是否因为自己而害死哥哥更让母亲陷入困境，甚至自己找上殿下坦白外来药材的一切。殿下以父亲的角度要他在审判前务必找来证人，并且证明外部药材并不是直接造成世子死亡的原因。



在审判日，被押进大牢的权医官不出所料，招认了外部药材是由中殿交给他的，成枏大君也没能带回证人，没想到中殿在此时竟说出真正经手外部药材的人是世子嫔！在场的大妃与领相等人全部看傻了眼，世子嫔房内也的确搜出了外来药材，百口莫辩，最后被贬为庶民，流放至指定地点。眼看领相等人早已布局打算将世子嫔与元孙灭口，中殿则是更早一步将世子嫔与元孙接到安全的栖身之所，并承诺时机到了即会召他们回宫。



中殿主动找上大妃与领相，希望他们将世子之死，以世子嫔遭贬为庶民作结，不再追查下去。中殿也赌上了自己的位子，表示会说服主上推动「择贤」制度，若自己的儿子们没有一位能够被选为世子，届时她也不再留恋中殿之位！殿下也算是相当有自我思想，听了中殿一席话，他决定以自己的方式评估最有实力的王子来接下世子之位！我们成枏大君是否会获得最终胜利呢？



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