《惡女是懸絲木偶》短短3分鐘宣傳片根本不夠看！車銀優、李洙赫所屬社更新幕後花絮，請收下兩位臉蛋天才的帥顏 ♥

工作人員說出大家的心聲：「選角的人是誰？請受我一拜！」XD

「漫撕男女」車銀優、韓韶禧、李洙赫合體為 Kakao Page 《惡女是懸絲木偶》拍攝宣傳片，從拍攝到公開都備受矚目，‎短短3分鐘的影片簡直不夠看‎，網友們紛紛敲碗：「能不能直接拍成電視劇？！」像是為了彌補缺憾，車銀優與李洙赫所屬社陸續更新幕後花絮，粉絲們可以看到更多關於兩位臉蛋天才的帥顏了！







車銀優在片中飾演「棋德瑞」，不喜歡碰到其他人、甚至有潔癖的他，戴著白色手套。遇到重生後的迦耶娜發現彼此都有了變化，並對她許下諾言：「我現在是公主的人了。」（更多照片請點‎此‎）







李洙赫在片中飾演「雷帝普」，把姐姐迦耶娜當作美麗的玩偶。因為自己沒有軍權，所以相當在意棋德瑞的絕對權力，而這也成為迦耶娜的底牌。（更多照片請點‎此‎）

YG STAGE也公開李洙赫在片場的幕後影片，可以看到工作人員在一旁不停感嘆李洙赫的外貌：「應該沒有人不知道李洙赫很帥吧？」、「不要笑啦…心臟會停止跳動」、「網漫真人版不是李洙赫的話還有誰可以演」、「選角的人請受我一拜」等。而李洙赫也露出害羞的笑容，太可愛了～



追加一張韓韶禧、李洙赫的雙人照，希望之後有機會可以看到他們「二搭」啊！外貌和氣質都超速配。

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