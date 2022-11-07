[分集劇情]《千元律師》南宮珉從聲線確認大魔王是他！千辯重新思考是報復還是正義（EP11）

[有雷]每一集令人看得有點焦心的《千元律師》，本次再度面臨一週僅播出一集的狀況，千辯南宮珉終於循線找到當時殺害未婚妻的真兇，以及其背後的JQ會長，不過離復仇償命如此近的距離，他反而開始思考自己成為「千元律師」的真義，突然放下一切失蹤的他，為何又決定重返自己的位置？

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《千元律師》千智勛（南宮珉飾）帶著事務長與白瑪莉（金智恩飾）潛伏到JQ集團的派對，他也透過事務長的幫忙目睹了JQ集團利用拍賣品秘密洗錢的過程，跟蹤了殺害未婚妻的真兇車敏碩，幾乎能夠就這樣殺了他替周英報仇，但在最後關頭千辯卻不斷想起周英的溫柔話語，讓千辯放下了刀而離開。千辯開始思考自己替周英完成所謂「千元律師」的心願，為的真正是替他人實踐平價正義嗎？還是最終目的就是為了復仇？



在思緒混亂的狀況下，千辯把常用的墨鏡送給了瑪莉，留下一封信就離開了。瑪莉回到了白法律事務所，回到只為資方辯護的生活，看著社會底層想尋求正義的小蝦米求助無門，她似乎也不能改變些什麼。不過她仍會定期回到千元律師辦公室去餵金魚，與事務長敘舊。



這一年內，千辯想拋開所有事情，到了偏鄉進行免費的法律諮詢服務，大家看他完全不像律師，他還費了很大的功夫把自己的豐功偉業都介紹一輪，繼續當他的千元律師。他發現當地居民奶奶所委託的事件，再度與JQ集團旗下製藥公司扯上關係，他收拾好心情再度回到自己熟悉的戰場。當然也必須面對事務長與瑪莉對他的不諒解，在千辯誠心道歉後，三人終於又恢復了原本的團隊合作。



在會場上千辯聽見了JQ集團會長的聲音，立即想起就是父親墜樓後，手機那頭的聲音，令他相當激動，甚至還花了一億元標下「與會長共進晚餐」的這個機會。當他回到事務所，更是一次繳清了所有積欠的房租與利息，千辯聲稱自己繼承母親的遺產，除了大手筆花了20億買下前當事人金敏宰的畫，其他費用根本也不成問題。他為了想了解當時周英的心情與信念，於是持續收1000元委託費，積欠房租，讓事務所維持原樣等等。到底千辯能夠以何種方式制裁大惡人？期待本週最終回。



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