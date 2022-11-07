[分集剧情]《千元律师》南宫珉从声线确认大魔王是他！千辩重新思考是报复还是正义（EP11）

[有雷]每一集令人看得有点焦心的《千元律师》，本次再度面临一周仅播出一集的状况，千辩南宫珉终於循线找到当时杀害未婚妻的真凶，以及其背后的JQ会长，不过离复仇偿命如此近的距离，他反而开始思考自己成为「千元律师」的真义，突然放下一切失踪的他，为何又决定重返自己的位置？

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《千元律师》千智勋（南宫珉饰）带著事务长与白玛莉（金智恩饰）潜伏到JQ集团的派对，他也透过事务长的帮忙目睹了JQ集团利用拍卖品秘密洗钱的过程，跟踪了杀害未婚妻的真凶车敏硕，几乎能够就这样杀了他替周英报仇，但在最后关头千辩却不断想起周英的温柔话语，让千辩放下了刀而离开。千辩开始思考自己替周英完成所谓「千元律师」的心愿，为的真正是替他人实践平价正义吗？还是最终目的就是为了复仇？



在思绪混乱的状况下，千辩把常用的墨镜送给了玛莉，留下一封信就离开了。玛莉回到了白法律事务所，回到只为资方辩护的生活，看著社会底层想寻求正义的小虾米求助无门，她似乎也不能改变些什么。不过她仍会定期回到千元律师办公室去喂金鱼，与事务长叙旧。



这一年内，千辩想抛开所有事情，到了偏乡进行免费的法律谘询服务，大家看他完全不像律师，他还费了很大的功夫把自己的丰功伟业都介绍一轮，继续当他的千元律师。他发现当地居民奶奶所委托的事件，再度与JQ集团旗下制药公司扯上关系，他收拾好心情再度回到自己熟悉的战场。当然也必须面对事务长与玛莉对他的不谅解，在千辩诚心道歉后，三人终於又恢复了原本的团队合作。



在会场上千辩听见了JQ集团会长的声音，立即想起就是父亲坠楼后，手机那头的声音，令他相当激动，甚至还花了一亿元标下「与会长共进晚餐」的这个机会。当他回到事务所，更是一次缴清了所有积欠的房租与利息，千辩声称自己继承母亲的遗产，除了大手笔花了20亿买下前当事人金敏宰的画，其他费用根本也不成问题。他为了想了解当时周英的心情与信念，於是持续收1000元委托费，积欠房租，让事务所维持原样等等。到底千辩能够以何种方式制裁大恶人？期待本周最终回。



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