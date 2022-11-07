[分集劇情]《高斯電子公司》充滿愛的高斯！郭東延、高聖熙戀情受考驗、「崇拜我吧」裴賢聖韓劇金句連發撩妹（EP11－12完）

[有雷]《高斯電子公司》終於來到最終回，沒想到公司還有另一對令人驚訝的隱藏Couple！以及郭東延奇幻旅程的源頭竟來自一個神秘人物，在最終回揭開真相。主線CP郭東延與高聖熙的戀情雖受考驗也感受到甜美，裴賢聖金句連發能感動建江美嗎？

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瘋狂又無厘頭的《高斯電子公司》完美收官，保安組提供了某日的監視器畫面，在辦公室激吻的男女竟然是車哇哇以及成賢美！風格迥異的兩人竟然秘密戀愛中〜但卻沒人懷疑李相植（郭東延飾）與車娜萊（高聖熙飾）可能關係匪淺。車娜萊還為了讓李相植在公司看來更體面，替他打造了全新造型。



魏長兵部長暗中調查監聽著崔理事，掌握了她洩密給力量集團白兆元會長的證據，並且打算向高斯會長舉報，過程中因被車娜萊撞見於是兩人便共同合作。但李相植卻感覺到車娜萊似乎認為他並非一位值得驕傲的男友，覺得對方刻意想隱瞞戀情，而感到心灰意冷，甚至可能走向分手一途。正當兩人拉扯時竟遇上娜萊父母來訪，反而支持兩人繼續交往。



白馬帥（裴賢聖飾）雖然很努力模仿金鍾國的特色，但似乎還是無法得到江美的青睞，白馬帥還在阿齊茲的指導下，熟背了很多點韓劇的台詞金句，在江美面前不斷開撩，不過似乎沒得到任何效果，江美還與他徹夜長談，告訴白馬帥他的潔癖以及一些異於常人的行徑，可能無法讓女生想跟他交往。白馬帥雖然失望，但仍以真誠與努力持續感動江美。



李相植為了讓自己變得更好，甚至申請調到印度，娜萊得知後相當不捨，相植還用心準備了屋頂求婚的戲碼，最終沒能外派到印度，讓娜萊打從心底笑了出來。營銷三部其實有一位超級沒存在感的員工，第一集中李相植的無厘頭「皇家奇瓦士」影片就是被他設為公開，才引發軒然大波，他雖然常被忽略，不過卻在默默觀察著高斯公司中所有的Love Line，在最終回也終於有了專屬畫面與台詞。



高斯公司充滿了愛，熱愛寫小說的金文鶴最後也選擇離職追求自己的夢想，在最終的聚餐上，車娜萊也在眾人面前大聲宣布自己正與相植戀愛中，同仁們其實一點都不意外，大家一如既往互道明天見，日復一日的上班族生活，將因為每天發生的新狀況而帶來樂趣。



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