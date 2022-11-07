姐妹們！下次去見本命記得「披頭散髮」，說不定就受到了不一樣的心動待遇XD

迷妹們，小編找到了和本命親密互動的好方法！（誤！）

請記住一定要「披頭散髮」！為什麼呢？ 因為本命會親自為你撩開貼在臉上的頭髮！近距離接觸的最好機會！邕聖祐的粉絲見面會上，他盯著一位女粉絲看了半天，原來是女粉絲的頭髮黏在了臉上，於是wuli邕邕非常貼心地幫忙撥開，這是什麼夢幻設定啊！



SEVENTEEN的珉奎也同樣溫柔。 女粉絲透露珉奎突然碰了一下她的臉，令她十分震驚，珉奎這才告訴她是臉頰上黏住了頭髮，之後更是貼心地問了她的名字，為她寫了「TO簽」。



SF9路雲也是貼心歐巴，發現了粉絲頭髮黏在臉上之後，原本想親自動手撩開，但又不好意思，於是「手舞足蹈」地比劃了半天，這種小心翼翼的動作誰懂？？



同樣是SF9的粉絲會，成員輝映穿著睡衣，扎著羊角辮就出來見粉絲了，將頭髮撩到耳後的動作怎麼能這麼可愛？ 告訴粉絲臉上有頭髮之後即刻就幫粉絲弄掉，配上這個認真的表情，實在是太搞笑了！



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