憑綜藝《我家的熊孩子》重登演藝高峰，卓在勳將主持《2022 SBS演藝大賞》

在熊孩子裡真的超爆笑！

韓國娛樂頒獎典禮《SBS演藝大賞》是許多藝人夢寐以求的殿堂，能獲獎代表極大殊榮，綜藝節目《我家的熊孩子》全體獲得大賞獎項，而卓在勳更憑《我家的熊孩子》、《脫鞋恢單4men》拿下真人秀最優秀獎，感動的致詞向幕後工作人員道謝。



卓在勳在節目《我家的熊孩子》上，搞笑的言詞與妙語如珠的表現，常把棚內媽媽逗得樂到不行，常常一臉正經地說出超爆笑的話，在節目上和李常敏、林元熙等人，常常互相調侃離婚的事，雖然悲慘但也因滿滿笑點，而為節目塑造不少話題！



口才超好的他，連金鍾國都敢懟，在大家討論金鍾國未來的妻子會如何時，卓在勳竟然分析說：金鍾國應該不會離婚，他妻子會直接逃跑！讓旁邊的人全部笑到倒地。



卓在勳以歌手身分出道，後來更跨足電視劇、電影界成為演員，出演多部作品，而他在綜藝的表現又最為亮眼，演藝經歷數十餘載，卻在數年前卻因離婚、賭博等醜聞影響演藝生涯，並表示暫停活動以表達反省之心。如今事過境遷，在節目上還能大開自己玩笑，不過他也曾說，自己將會努力彌補過錯，而大家也看見他的決心、而逐漸再被接受。



從去年獲得大賞後，卓在勳演藝成績蒸蒸日上，除了《我家的熊孩子》，更接下新節目《脫鞋恢單4Men》，今年更被看好將成為大賞候選人。近日更傳出他接下演藝大賞主持棒，將在今年登上舞台擔任典禮MC，讓人超級期待！不知道到時又將發生什麼精彩時刻？



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