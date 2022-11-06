凭综艺《我家的熊孩子》重登演艺高峰，卓在勋将主持《2022 SBS演艺大赏》

在熊孩子里真的超爆笑！

韩国娱乐颁奖典礼《SBS演艺大赏》是许多艺人梦寐以求的殿堂，能获奖代表极大殊荣，去年综艺节目《我家的熊孩子》全体获得大赏奖项，其中卓在勋作为出演者，更凭《我家的熊孩子》、《脱鞋恢单4men》拿下真人秀最优秀奖，感动的致词向幕后工作人员道谢，引起大家关注。



卓在勋在节目《我家的熊孩子》上，搞笑的言词与妙语如珠的表现，常把棚内妈妈逗得乐到不行，用正经的表情、却说出超爆笑的话，在节目上和李常敏、林元熙等人，互相调侃离婚的事自我解嘲，满满的笑点为节目塑造不少话题！



口才超好的他，连金钟国都敢怼，在大家讨论金钟国未来的妻子会如何时，卓在勋竟然分析说：金钟国应该不会离婚，他妻子会直接逃跑！让旁边的人全部笑到倒地。



卓在勋以歌手身分出道，后来更跨足电视剧、电影界成为演员，出演多部作品，而他在综艺的表现又最为亮眼，演艺经历数十余载，却在数年前却因离婚、赌博等丑闻影响演艺生涯，当时暂停活动许久、以表达反省之心。如今事过境迁，在节目上还能大开自己玩笑，看来云淡风轻，他也曾说自己将会努力弥补过错，而大众也看见他的决心、逐渐再接受全新的他。



从去年获得大赏后，卓在勋演艺成绩蒸蒸日上，除了《我家的熊孩子》，更接下新节目《脱鞋恢单4Men》，今年更被看好将成为大赏赢家，近日更传出他接下演艺大赏主持棒，将在今年登上舞台担任典礼MC，让人超级期待！不知道到时又将发生什么精彩时刻？



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