「將逝去的生命當作武器、狗吠得比傷心的哭聲還吵」：劉亞仁回應現身梨泰院謠言，長文引深思

許多人都表示贊同、譴責造謠！

在梨泰院事件發生後，痛心之餘也讓韓國社會開始檢討悲劇起因，只希望不要再生憾事。然而同時間卻也謠言四起，其中劉亞仁率先被指控現身梨泰院、引起群眾圍觀而與此事相關，然而事後以證實，劉亞仁當天根本不在梨泰院、甚至根本就在國外！



年紀輕輕就貴為韓國青龍影帝，劉亞仁雖有崇高地位，一直以來卻也面臨許多酸民批評，身上背負許多重擔，甚至在獲獎的開心時刻，也緊張的說不出話、認為自己不應該拿獎，處境讓人心疼。年紀輕輕就出道演戲、追逐夢想，卻在成真之時還無法開心慶祝、反而陷入自我懷疑。



幸好劉亞仁仍然堅持自我、時常勇敢發表己見、面對酸民也會正面回擊，這次更不例外！面臨如此沉重、且偏離事實的指控，劉亞仁在個人IG上留下長文，寫下「自己仍然照常生活，卻被絆倒了。努力試著躲避汙穢物，最後放棄而讓自己渾身沾滿髒汙」、「分不清誰比誰好、誰比誰糟」，「人們開著電視螢幕、利用已逝去的生命當成武器對付人。請用你的良心吧，如果我們只在意、比較誰更痛苦，就會忽略真正需要幫助的人」，最後更呼籲，「我們都是一體的，只真心希望能將關注放在有需要的人身上。」文章篇幅雖長，短時間內卻引起許多回覆，大家都表示：「深受啟發」、「被感動了」，也適時點醒大家，將注意力放在值得關懷的事物上。



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